Опрос: за Зеленского на выборах готовы проголосовать еще больше украинцев

Результаты опроса Киевского международного института социологии показали, что Владимир Зеленский снова бы стал президентом.

Если бы первый тур президентских выборов состоялся в феврале 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы на 14% граждан больше, чем в 2019 году.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля.

Согласно результатам опроса, если бы президентские выборы проходили в этом месяце, то наибольшую поддержку среди населения имел бы глава государства Владимир Зеленский, за которого готовы голосовать 44,2% тех, кто определился со своим выбором (+ 14% по сравнению с первым туром выборов 2019 года).

Второе-третье места делят председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко (13,1% по сравнению с 2019 годом + 1,4%) и Порошенко (11,6% по сравнению с 2019 годом -4,3%) .

Рейтинг лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко снизился с 13,4% (первый тур) до 6,9%.

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КМИС провел опрос «Динамика рейтинга поддержки политических лидеров и партий по сравнению с президентскими и парламентскими выборами 2019 года». Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%, и 1,4% - для показателей, близких к 5%.