"Слуга народа" отказывается от госфинансирования в пользу стабфонда для борьбы с коронавирусом

В партии призывают коллег по парламенту, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить также.

"Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год в пользу Стабилизационного фонда и мер по борьбе с коронавирусом.

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Как говорится в сообщении в Telegram-канале "Слуги народа", об этом заявил председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народу" Александр Корниенко.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал он.

"Слуга народа" призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить также.

"Ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212, 6 млн грн. За эти средства страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии или потратить их на другие цели, которые украинские медики сочтут приоритетными", - говорится в сообщении.

В то же время в партии заявили, что хотят сразу же развеять опасения относительно рисков потери партиями независимости от крупного капитала вследствие такого решения. "Такие опасения действительно есть, ведь сама норма о государственном финансировании партий в свое время вводилась для обеспечения такой независимости, но на сегодняшний день они являются безосновательными. Ведь любая партия, попавшая в парламент, по закону получила возмещение расходов на прошлогоднюю парламентскую кампанию. Также партии уже получили финансирование за первый квартал этого года", - отметили в "Слуге народа".

Соответственно, говорится в сообщении, этих средств должно хватить для того, чтобы финансировать партийную деятельность текущего года. "Их, действительно, значительно меньше, чем госфинансирование, придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас мелкие по сравнению с вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами", -отметили в партии.