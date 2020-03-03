Решения относительно руководителей силовых структур будут приниматься в Раде завтра - нардеп

Депутат Александр Дубинский сообщил, что на сегодняшнем заседании фракции обсуждался состав будущего правительства.

Персональные решения относительно руководителей силовых структур будут приниматься в Верховной Раде уже завтра на внеочередном пленарном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Александр Дубинский после заседания фракции "Слуга народа", проходившего при участии президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы обсуждали персональный состав Кабинета министров Украины. Отчет силовиков завтра - пять силовиков отчитываются, после чего принимаются по ним персональные решения - об отставке или продолжении работы", - сказал депутат.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 марта, Дубинский назвал фамилии будущих членов правительства, кандидатуры которых озвучивались на заседании фракции "Слуга народа".

По словам Дубинского, на должность министра аграрной политики обсуждается кандидатура Тимофея Милованова, на должность министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - Дмитрия Кулебы, министром юстиции остается Денис Малюська, на должность министра обороны предлагается кандидатура Андрея Тарана. Кроме того, предполагается увольнение Дмитрия Дубилета с должности министра Кабинета министров.

Дубинский также сообщил, что на должность министра социальной политики предлагают назначить Марину Лазебную, на должность министра молодежи и спорта Вадима Гутцая, а вот министром внутренних дел остается Арсен Аваков.

Депутат также подтвердил, что в парламент поступило заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.