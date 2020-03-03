Фракция "Слуга народа" поддержала заявление Гончарука об отставке - нардеп

Народный депутат Александр Дубинский сообщил, что во время голосования на заседании фракции воздержались трое народных депутатов.

Фракция "Слуга народа" поддержала заявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Александр Дубинский по завершению заседания фракции, состоявшегося при участии президента Владимира Зеленского.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы сейчас проголосовали фракцией, чтобы его удовлетворить, и он уже не премьер-министр (как известно, для отставки премьера необходимо голосование в сессионном зале минимум 226 голосами - УНИАН)", - сказал депутат.

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На вопрос журналистов, соответствует ли действительности то, что Гончарук обратился в суд о запрете увольнения его с должности премьер-министра, Дубинский отметил: "Мы обсуждали это. Его советник утверждает, что это фейк, но информация висит на сайте Административного окружного суда Киева".

По словам Дубинского, ситуация с судом "не имеет никакого значения - завтра в парламенте мы проголосуем его отставку".

"Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - отметил Дубинский.

По его словам, сам он заявления не видел, но председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что такое заявление поступило "в секретариат парламента".

Также он добавил, что во время голосования на фракции об удовлетворении заявления об отставке Гончарука воздержались трое народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, в Верховную Раду поступило заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.