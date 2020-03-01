Ермак и Козак в Минске обсудили вопрос освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех"

Руководитель Офиса президента Украины заявил "о намерении провести следующий трек обмена в марте".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Минске обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком вопросы освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех».

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Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, в переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Ермак «отметил намерение провести следующий трек обмена в марте».

Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в «нормандском формате».

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года. В свою очередь, глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "нормандский саммит" может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Зато в России заявили, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.