США в годовщину аннексии Крыма заверили, что не будут ее признавать

Дипломаты уверяют, что для США Крым - это Украина.

Соединенные штаты Америки не будут признавать аннексию Крыма Россией.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства США в Украине в Facebook.

"Крымская Декларация Госсекретаря Помпео остается неизменной линией политики США: мы не признаем и не будем признавать претензии Кремля на суверенитет над захваченной силой территорией вопреки международному праву. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня исполнилось шесть лет с момента начала агрессивных действий России в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили убеждение, что международные санкции против РФ, введенные за оккупацию Крыма, удастся сохранить до деоккупации полуострова.