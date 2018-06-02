Для ЕС Россия – больше не стратегический партнер. Для Украины – пока да...

В документе, принятом в Европарламенте, отмечается, что после аннексии Крыма и в связи с продолжающейся эскалацией конфликта на Донбассе, Российская Федерация не может рассматриваться странами Евросоюза в качестве стратегического партнера. «Россия открыто противопоставляет себя демократическому международному сообществу и его правопорядку, в частности, пытаясь силой перекроить европейские границы», – говорится в резолюции.

Кроме того, в Европарламенте обращают внимание на «атмосферу ненависти, направленной против оппозиционных активистов, правозащитников, представителей меньшинств и соседних стран и ухудшением положения в сфере прав человека и верховенства права» в самой России.

В этой связи, европарламентарии призывают «провести критическую переоценку отношений с Россией». Речь идет, к примеру, о приостановке сотрудничества с РФ в военно-технической сфере.

Вместе с тем в Европарламенте считают, что, с учетом политических, торговых, транспортных и энергетических связей, контактов между людьми, «конструктивные и предсказуемые отношения между ЕС и Россией возможны и желательны». Однако они должны основываться «на уважении международного права и диалоге, в результате чего ЕС будет готов возобновить сотрудничество с властями в Москве по ряду конкретных вопросов, представляющих общий интерес».

Констатация факта

По большому счету, такая резолюция Европарламента – естественное признание уже существующего факта. К примеру, докладчик документа в ЕП, литовский политик Габлиэлюс Ландсбергис, представляя резолюцию, напомнил, что недавно в России появился «черный список», в который Москва внесла 89 граждан ЕС, среди которых 19 членов Европарламента. О каком же стратегическом партнерстве может идти речь, если Россия запретила им въезд на свою территорию без объяснения причин? В результате, в докладе сказано, что такой шаг Кремля «наносит удар по и без того ослабленным контактам между Европейским союзом и Россией».

Впрочем, охлаждение отношений началось задолго до аннексии Крыма и оккупации российско-террористическими войсками Донбасса. «Начиная с 2008 года, в частности, во время событий в Грузии, стратегическое партнерство между ЕС и Россией уже прекратило свое содержательное наполнение», - рассказал УНИАН политический эксперт Виталий Кулик, который считает резолюцию несколько запоздалым решением европейцев.

Тем не менее, по его словам, таким действием Европа фактически поставила точку в политическом диалоге по сближению с Россией. Хотя до этого неоднократно давала ей шанс стать хотя бы евроазиатским государством, а не азиатским. Однако Москва выбрала другой путь развития, отказавшись от демократических принципов. «Было приостановлено членство и участие России в Совете Европы, Россия была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы и теперь резолюция Европарламента – все это указывает, что Европа, после попыток умиротворения и попыток навязать порядок дня, в котором существует выгодное сотрудничество и партнерство между ЕС и РФ, фактически ставит последнюю точку в политическом диалоге по сближению с Россией», - считает он.

В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что резолюция ЕП – еще один очень негативный политический сигнал для РФ, который фиксирует, что, как минимум, в ближайшей перспективе, прежних отношений между Россией и Евросоюзом не будет. «ЕС демонстрирует свое политическое неприятие нынешней политики России», - убежден эксперт.

В то же время, он напомнил, что в ЕС далеко не все государства-члены согласны с таким решением Европарламента. «Думаю, некоторые страны ЕС продолжают рассматривать Россию как стратегического партнера», - сказал он.

Партнер или агрессор?

Собственно, приблизительно по этому пути все еще идет и Украина, которая до сих пор не разорвала стратегического сотрудничества со страной-агрессором. «Почему европейцы, около 30 стран, после враждебных действий России в Украине приняли такое решение, а Украине и года не хватает для того, чтобы в условиях реальной войны не разорвать, не пресечь действие всех соглашений, касающихся стратегического партнерства и деятельности межгосударственных комиссий», - удивляется экс-генконсул в Эдинбурге и Стамбуле, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

По его мнению, действия Европарламента – яркий пример для Украины. И его следовало бы использовать, поскольку разорвать стратегическое партнерство с Россией - единственное правильное и логичное решение в ситуации, когда против Украины осуществляется вооруженная агрессия и, никакой дружбы не может быть и в помине.

Дипломат напомнил, что попытки денонсировать соглашения о стратегическом партнерстве украинским парламентом уже были, «но это решение не удалось провести даже через профильный комитет». «Наше высшее политическое руководство просто боится политической ответственности за свои действия и, видимо, опасается каких-то экономических санкций в отношении собственных активов. Я думаю, что это и есть те причины, которые препятствуют Украине принимать вовремя адекватные решения, реагируя на агрессию», - добавил он.

С таким мнением соглашается и Виталий Кулик: «Киев боится ставить жесткие вопросы в отношениях с Россией. Украина всегда опаздывала с подобными решениями. И только под давлением активной части гражданского общества исполнительная власть или депутаты их принимали, в частности, о признании России страной-агрессором. Кроме того, гражданское общество и экспертное сообщество ставило вопрос о недопущении российских граждан к миссии наблюдения ОБСЕ, наш МИД избегал и старался не поднимать этот вопрос ни в коей мере. В результате, только под давлением экспертов сейчас этот вопрос стоит в повестке дня».

Политическое безволие

Несмотря на то, что в Стратегии национальной безопасности, недавно одобренной президентом Украины, пункта о стратегическом партнерстве с Россией уже нет, Украине следует внести подобные изменения в ряд других соглашений. Тем более, что формула о стратегическом украинско-российском партнерстве дано потеряла смысл.

Эксперты отмечают, что, на сегодняшний день, в Украине продолжают действовать те положения международных документов, которые признают РФ стратегическим партнером. В частности, речь идет о договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 1997 года, где Украина и Россия определены как «дружественные, равноправные и суверенные государства», которые строят свои отношения на взаимном уважении и доверии, стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Впрочем, по словам Владимира Фесенко, этот документ как раз важен с точки зрения того, что в нем Россия признает территориальную целостность Украины. «В этом договоре формула о стратегическом партнерстве потеряла смысл, но в нем есть другие вещи, которые очень важны для Украины и которые были нарушены Россией. В частности, речь идет о том, что Россия в этом договоре признавала Крым частью Украины. Эта часть договора перевешивает все остальное», - считает он.

По мнению политолога, нельзя отменить часть договора, а другую часть оставить в силе. Поэтому, следует этот договор оставить в том виде, в котором он существует, в качестве согласия России на то, что Крым – это часть Украины. Однако, к сожалению, это все равно не дает никаких гарантий по возвращению аннексированного полуострова под украинскую юрисдикцию. Ведь, как показывают события 2014-2015 годов, Москва признает свои обязательства только там, где это выгодно ей. Именно поэтому международные договора и соглашения, начиная с Будапештского, не имеют для Кремля никакого значения.

К слову, это понимают в Европарламенте, поскольку в резолюции отмечается, что в перспективе, в связи с отсутствием доверия к России, возобновление сотрудничества должно основываться на выполнении Москвой нескольких условий. Среди них, в частности, изменение российской политики в отношении Украины. А это означает, во-первых, полное и безусловное исполнение Минских соглашений. Во-вторых, возвращение Крыма Украине и, таким образом, восстановлении статуса-кво и контроля украинской власти над территорией страны в рамках международных признанных границ.

Между экономической целесообразностью и здравым смыслом

Как бы там ни было, на сегодняшний день Украина денонсировала лишь ряд документов в сфере военно-технического сотрудничества с Россией. «Я так понимаю, что не все можно прекратить одномоментно, существуют свои процедурные, правовые моменты, но процесс идет», - отмечает Владимир Фесенко.

По его словам, критика украинской власти относительно продолжающихся торгово-экономических отношений с РФ, в некотором роде, имеет смысл. Однако и ЕС, даже вводя санкции, не прекращает торговлю с Россией. «Есть только секторальные санкции по отдельным направлениям, полного прекращения торговли нет, - констатировал политолог. - Мы не можем полностью прекратить торговлю с Россией, даже несмотря на факт войны, потому что, к сожалению, мы очень зависимы от РФ. Если мы прекращаем эту торговлю, то мы наносим дополнительный удар по собственной печени, по нашей экономике. Но все-таки свертывание отношений с Россией, пусть медленно, но происходит».

Впрочем, с этим категорически не согласен содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. «Любые разговоры о том, что это (прекращение стратегического партнерства, – УНИАН) может вызвать какие-то последствия – безответственны», - считает он.

По мнению эксперта, находясь в состоянии войны со страной-агрессором, нельзя искать аргументы для того, чтобы продолжать называть Россию партнером. «Несмотря на то, что действительно существует критическая зависимость от поставок определенных запчастей, комплектующих, нельзя затягивать агонию… Например, обеспечивая транзит газа через свою территорию для европейских потребителей, Украина должна занять твердую позицию отказа от российского газа, по крайней мере, до момента прекращения агрессии. Также необходимо продолжать сворачивать сотрудничество в космической и авиационно-строительной отраслях… Непринятие таких решений спровоцирует худшие последствия в дальнейшем», - отметил Алексей Мельник.

Кроме того, отсутствие подобных решений со стороны Украины подрывает доверие к нашей стране со стороны западных партнеров. «Самый очевидный пример - продолжение торговли с Крымом, который мы признали оккупированной территорией и где Украина требует от всех своих партнеров введения санкций, но сама продолжает торговать», - рассказал он.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что украинской власти следует принять твердое решение относительно взаимоотношений со страной-агрессором, прекратить практику громких заявлений, особенно, учитывая, сто практические шаги с этими словами не совпадают.

Константин Гончаров