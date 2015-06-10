Чалый: Соглашение об ассоциации с Украиной уже ратифицировали 20 стран ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом сказал заместитель главы администрации президента (АП) Валерий Чалый.

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По его словам, именно сегодня завершился ратификационный процесс с передачей ратификационных грамот в Германии.

Еще 4 страны (Чехия, Франция, Бельгия и Нидерланды) ратифицировали одной из палат парламента и проходит подготовка к ратификации в остальных странах ЕС, а именно в Австрии, Греции, Италии и на Кипре.

Заместитель главы АП выразил надежду, что до конца 2015 года все страны ЕС ратифицируют Соглашение. При этом он подчеркнул, что "политическая стадия ратификации завершается, и задачей Украины является эффективная имплементация этого Соглашения".

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации в 2014 году. Того же года Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также документ должны ратифицировать все страны - члены ЕС.