"Слуга народа" решила активно участвовать в местных выборах в 2020 году

Председатель партии Александр Корниенко отметил, что «Слуга народа» - это партия центристов.

Партия «Слуга народа» решила активно участвовать в местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли делегаты партийного съезда.

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«Партия примет активное и всеобъемлющее участие в местных выборах 25 октября 2020 года с целью продолжения перезагрузки власти и приведения в местную власть нового поколения местных политиков - ответственных профессиональный и действенных», - отмечается в документе.

Предусмотрено, что до 1 марта при необходимости Высший совет партии и председатель партии могут принимать решение о перезагрузке областных партийных структур, а до 1 апреля должны сформировать партийные организации в районах, селах, поселках и городах.

До 1 мая планируется разработать стратегию участия партии в местных выборах.

На съезде председатель партии Александр Корниенко отметил, что «Слуга народа» - это партия центристов.

«Мы можем стать партией активного центризма», - сказал Корниенко.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил, что украинская власть стремится осенью провести местные выборы на территории всего государства, включительно с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.