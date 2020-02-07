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Зеленский обсудил с премьером Италии дело нацгвардейца Маркива

21:05, 07 февраля 2020
Политика
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В прошлом году суд присяжных в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам заключения / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил дело старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня", - отметил президент.

Мать Виталия Маркива поблагодарила главу государства за его усилия для освобождения ее сына. "Очень благодарны за этот визит. Мы очень рады. Для Виталия это очень важно. С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

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