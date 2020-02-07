Холодницкий надеется на экстрадицию Онищенко из Германии до мая

В настоящее время Онищенко находится под стражей в Германии и обещает согласиться на процедуру добровольной экстрадиции.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что до судебного заседания, которое должно состояться в мае, ожидает экстрадиции из Германии бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Как передает корреспондент УНИАН, об Холодницкий сказал во время презентации отчета о деятельности Национального антикоррупционного бюро и САП во II полугодии 2019 года.

"Господин Онищенко в очередной раз нас всех обманул: сказал, что приедет из Испании (в декабре 2019 года Онищенко заявил, что планирует вернуться в Украину - УНИАН), а сам уехал в Германию. Он просто не знал, что антикоррупционный прокурор подписал "международку" не только в Испании, но и в Германии", - отметил директор НАБУ Артем Сытник.

Он уточнил, что в Германии Онищенко находится под стражей. "И сейчас он дает очередное обещание, что он добровольно согласится на экстрадицию, потому что это очень длительная процедура, но, если лицо соглашается, процедура носит упрощенный характер", - сказал Сытник.

По словам Холодницкого, дело, в котором фигурирует Онищенко, находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

"Была попытка начать заочное судебное разбирательство. ВАКС принял решение направить в Германию повестку в рамках международного права, и следующее заседание отложил аж на 4 мая. Надеемся, что к тому времени уже будет экстрадирован господин Онищенко и отпадет необходимость в заочном рассмотрении", - подчеркнул Холодницкий.

Читайте такжеАнтикоррупционный суд просит Германию помочь во вручении повестки Онищенко

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобыча", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября 2019 года Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.

Онищенко задержали 29 ноября в немецком Аахене по запросу НАБУ и САП.