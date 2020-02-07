Разумкову заменили микрофон, который сломала Тимошенко

Микрофон был сломан накануне во время блокирования президиума.

Работники технической службы парламента заменили микрофон, установленный возле рабочего места председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в президиуме парламента.

Читайте также"Это был символ": Тимошенко рассказала, почему блокировала место спикера в президиуме Рады (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, вместо сломанного накануне микрофона установлен новый.

Как сообщал УНИАН, парламент 6 февраля начал рассмотрение во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10).

Депутаты от «Батькивщины», в частности ее лидер Юлия Тимошенко, заблокировали президиум парламента в знак протеста против принятия закона о рынке земли. Между членами фракций «Батькивщина» и «Слуга народа» произошла стычка. Впоследствии стало известно, что в президиуме возле рабочего места председателя Верховной Рады сломан микрофон.

По некоторым данным, микрофон сломала Тимошенко и даже при этом поранила палец.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что фракция «Батькивщина» должна заплатить за сломанный микрофон.