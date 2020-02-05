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Дело против Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

18:33, 05 февраля 2020
Политика
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Азарова будут судить в ВАКС / фото УНИАН

Как сообщает портал "Судебная власть Украины", сегодня Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда", - говорится в сообщении.

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Данное постановление вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемые в 2010 году получили свыше 140 миллионов гривень за назначение на должность вице-премьер-министра.

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