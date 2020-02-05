Дело против Азарова будет рассматривать Высший антикоррупционный суд

От следствия экс-премьер скрывается.

Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дело в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Как сообщает портал "Судебная власть Украины", сегодня Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕС планирует снять санкции с Азарова и других "чиновников Януковича" – СМИ

Данное постановление вступило в законную силу и не подлежит обжалованию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Генпрокуратура объявила Азарову и его сыну подозрение по трем статьям Уголовного кодекса. По данным следствия, подозреваемые в 2010 году получили свыше 140 миллионов гривень за назначение на должность вице-премьер-министра.