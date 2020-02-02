Парнас рассказал Washington Post, как Кличко "поплакался" Джулиани и остался в кресле главы КГГА

Мэр Киева утверждал, что его "незаконно преследуют".

В начале июля прошлого года мэр столицы Владимир Кличко во время встречи с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в Нью-Йорке пожаловался ему на то, что его хотят уволить с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), и попросил ему помочь.

Читайте такжеNew York Times: Джулиани летом на встрече с Ермаком в Мадриде просил не увольнять КличкоОб этом говорится в статье Washington Post (полный перевод статьи читайте по ссылке).

«По сути, он нажаловался Руди, говоря, что они его несправедливо преследуют», – рассказал бывший помощник Джулиани Лев Парнас.

По его словам, сам он не присутствовал на этой встрече, но его проинформировали о ней Джулиани и адвокат Кличко.

В письменных комментариях для The Washington Post Кличко отрицал, что просил Джулиани о помощи: «Я никого не просил о помощи».

До этого УНИАН сообщал, как Зеленский передумал увольнять Кличко после того, как Джулиани встретился с Андреем Ермаком в Мадриде.