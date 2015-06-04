Евросоюз в ближайшее время продлит санкции против Крыма еще на год - представитель Украины при ЕС
21:31, 04 июня 2015Политика
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Представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявляет, что в ближайшее время в ЕС будет принято решение о продлении санкций в отношении Крыма еще на один год.
REUTERS
Об этом Елисеев заявил в четверг в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН.
"Данное решение является очередным свидетельством непоколебимости политики ЕС относительно непризнания аннексии Крыма и города Севастополь Российской Федерацией", - сказал он.
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Как известно, срок действия существующих для Крыма санкций истекает 23 июня.
Эти санкции, в частности, касаются запрета на инвестиции и ограничение импорта в ЕС товаров из Крыма и Севастополя.
Напомним, что в течение ближайших недель ЕС также может продолжить широкие экономические и индивидуальные санкции против России до конца января следующего года.
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