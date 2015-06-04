Евросоюз в ближайшее время продлит санкции против Крыма еще на год - представитель Украины при ЕС

Об этом Елисеев заявил в четверг в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН.

"Данное решение является очередным свидетельством непоколебимости политики ЕС относительно непризнания аннексии Крыма и города Севастополь Российской Федерацией", - сказал он.

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Как известно, срок действия существующих для Крыма санкций истекает 23 июня.

Эти санкции, в частности, касаются запрета на инвестиции и ограничение импорта в ЕС товаров из Крыма и Севастополя.

Напомним, что в течение ближайших недель ЕС также может продолжить широкие экономические и индивидуальные санкции против России до конца января следующего года.