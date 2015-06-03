Клюев попытался убедить Раду в своей невиновности
Внефракционный народный депутат Сергей Клюев отмечает, что он не причастен ни к одному из инкриминируемых ему Генеральной прокуратурой Украины преступлений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время рассмотрения в ВР вопроса о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.
"Ответственно хочу заявить, что я не причастен ни к одному из инкриминируемых мне Генпрокуратурой преступлений", - сказал он.
По его словам, "более года следователи Генеральной прокуратуры пытались найти хоть что-то, что свидетельствует о моей причастности к каким-либо преступлениям".
Он отметил, что в течение этого времени 6 раз являлся на допросы и отвечал на все вопросы следователей, которые, "проведя эту работу, не установили никаких доказательств моей вины".
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"В представлении прокурора отсутствуют доказательства моей причастности к каким-либо преступлениям. Даже наоборот: заключение и результаты многих государственных органов говорят о законности всех сделок, решений и действий", - сказал Клюев и добавил, что, в частности, суд в Вене также рассмотрел предоставленные прокуратурой материалы и признал доказательства недостаточными.
Как сообщал УНИАН, Сегодня Верховная Рада рассматривает представление генерального прокурора Виктора Шокина о снятии неприкосновенности с народных депутатов Сергея Клюева и Сергея Мельничука.