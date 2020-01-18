В ВР пока не поступали предложения об изменениях в языковом законе - Разумков

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 16 июля он вступил в силу.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что на сегодняшний день не поступали предложения относительно изменений в закон о государственном языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил в интервью на канале "Украина 24", отвечая на вопрос о возможных изменениях в закон о языке.

"По состоянию на сегодня предложения относительно изменений в законодательство пока в Верховную Раду не поступали", - сказал Разумков.

На уточнение, запущен ли процесс анализа соответствующего закона, спикер выразил мнение, что "много законодательных инициатив исходит из Офиса президента, там достаточно глубокий анализ тех или иных законодательных инициатив, принятых и не принятых, а иногда и ветированных законов, которые возвращаются в Верховную Раду".

"И я думаю, что и по этому вопросу также мы будем видеть фидбэк (отзыв)", - сказал Разумков.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его поддержали 278 народных депутатов.

16 июля закон вступил в силу.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также будет работать уполномоченный по защите государственного языка.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно языкового закона. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить реализацию положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

10 декабря уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что власть прислушается к рекомендациям Венецианской комиссии, в частности, будет подготовлен закон о нацменьшинствах.