Пристайко о сбитии самолета МАУ в Иране: "мы хотим знать, кто отдавал приказ"

По словам Вадима Пристайко, именно работа украинского внешнеполитического ведомства заставила Иран сотрудничать в деле расследования авиакатастрофы.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала CNN рассказал о действиях украинской стороны после катастрофы самолета МАУ в Иране.

"Я общался с главой МИД Ирана в первый день после катастрофы. И он ни разу не упомянул тогда о том, что самолет был сбит при помощи ракеты. Теперь у нас есть сведения, которые помогут обрести хоть какое-то умиротворение семьям погибших в авиакатастрофе. На этом базируется создание нашей коалиции - коалиции стран, чьи граждане пострадали в этой трагедии. И мы надеемся, что мы добьемся криминальной ответственности для всех тех исполнителей, кто участвовал в этом преступлении. И мы сейчас говорим не только о тех военных, которые нажали на кнопку запуска ракеты. Президент Зеленский четко дал понять главе Ирана Роухани: мы хотим знать, кто отдавал приказ. Необходимо найти все связующие звенья, всех тех, кто ответственен за смерть украинских граждан", - сказал глава украинского МИДа, передает lb.ua.

По словам Пристайко, именно работа украинского внешнеполитического ведомства заставила Иран сотрудничать в деле расследования авиакатастрофы.

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"Я вижу, что наш месседж и сигнал международной общественности достигли своей цели. Это то, что заставило Иран сотрудничать. Сейчас у нас хороша налажена работа. Люди на местах работают круглосуточно. Наша команда, большая команда экспертов работает там, к ним присоединились канадские специалисты. Место крушение сейчас свободно для работы. У нас есть доступ ко всему необходимому.

Мы идентифицировали тела погибших украинцев. Мы готовы к возвращению тел. И мы также предложили нашу помощь на этом направлении другим странам.

Осталось получить доступ к информации из "черных ящиков". У нас была договоренность с иранцами, что мы сможем забрать "черные ящики". Теперь слышны разговоры, что исследование может проходить на иранской территории. Не имеет особого значения, где будет проходить исследование. Важно, чтобы никто не смог повлиять на записи и чтобы у нас на руках была качественная экспертиза, когда все будет окончено", - рассказал глава МИД.

Отвечая на вопрос журналистки, намеревается ли Украина присутствовать при декодировании "черных ящиков", Пристайко ответил утвердительно и акцентировал, что наилучший вариант - это передача их Украине, "ведь это был наш самолет".

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 57 граждан Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.