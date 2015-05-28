Порошенко хочет наказать политиков, допустивших внеблоковый статус Украины

Об этом во время 8-го Киевского форума по безопасности заявил президент Петр Порошенко. "Мы отменили постыдный статус внеблоковости, и те, кто говорил и утверждал о такой внеблоковости, должны сейчас понести ответственность, потому что они вместе с теми, кто разрушил Вооруженные силы, позволили критически опустить уровень безопасности, за который сегодня платит все наше государство", - сказал президент.

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Кроме этого, Петр Порошенко отметил, что "агрессору был не нужен Крым, агрессор владеет одной шестой суши на планете... У нас на сегодняшний день есть очередные основания быть убежденными, что агрессору нужна вся Украина, слабая, дестабилизированная, с дискредитированными европейскими ценностями и идеями, с дискредитированным народом", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 июля 2010 года по инициативе тогдашнего президента Виктора Януковича приняла закон, закрепляющий внеблоковый статус Украины. В декабре 2014 года Верховная Рада 303 голосами отменила внеблоковый статус государства.