Байден: в США продолжаются дебаты о возможном предоставлении Украине оружия

Об этом сообщил вице-президент США Джо Байден в Вашингтоне во время выступления в Институте Брукингса. "Значительное внимание в Вашингтоне во время дебатов сосредотачивается на том, должны ли мы обеспечить Украину дополнительным оборонным летальным оружием. Эти дебаты у нас уже проходили, и они продолжаются", - сказал Джо Байден.

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Вместе с тем, он отметил, что Украина нуждается также в базовом военном оборудовании и проведении военных учений, в чем по его словам, США уже предоставляют свою поддержку.

Вице-президент США напомнил, что Украине с начала кризиса, было предоставлено $470 млн экономической помощи, включая помощь Вооруженным силам, Национальной гвардии и пограничникам в размере $200 млн.

Как сообщал УНИАН, в США опасаются, что предоставление Украине летального вооружение может увеличить кровопролитие на Донбассе.