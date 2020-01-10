Расследование авиакатастрофы в Иране: Украина и Германия договорились о взаимодействии

Главы МИД двух стран провели телефонный разговор.

Украина и Германия будут сотрудничать в вопросе расследования авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла неподалеку от Тегерана.

Об этом по итогам телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом сообщил руководитель украинской дипломатии Вадим Пристайко.

Он поблагодарил немецкого коллегу за поддержку и кратко сообщил о сути разговора.

"В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования", - написал он.

Пристайко также отметил, что ожидает новостей по результатам встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти 11 января в российской столице. Туда Меркель прилетит по приглашению Путина.

Как сообщал УНИАН, 9 января во время телефонного разговора президент Ирана Хассан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что иранская сторона предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для расследования катастрофы самолета МАУ.

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8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.