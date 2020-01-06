Меркель прилетит в Москву к Путину: будут говорить об Украине и Ближнем Востоке

Визит состоится по приглашению российского президента.

В Кремле сообщили о запланированной на 11 января официальной встрече в России между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает «ТСН».

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"Во время переговоров (планируют) обсудить актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

Визит состоится по приглашению Путина. В рамках переговоров они обсудят и вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины, в частности относительно выполнения Минских соглашений и договоренностей "нормандской" четверки.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.