МИД РФ вызвал украинского дипломата на разговор о пленных спецназовцах ГРУ

Как сообщает сайт министерства иностранных дел (МИД) РФ, "25 мая в МИД России был приглашен временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Нимчинский. В ходе беседы обсуждалась ситуация с задержанием на территории Украины двух российских граждан Ерофеева и Александрова".

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На этой встрече российская сторона подчеркнула, что с первого дня задержания спецназовцев посольство РФ в Украине добивается встречи с ними российского консула. По мнению российской стороны, украинские власти политизируют данную тему, некорректно используя с этой целью средства массовой информации. В итоге российская сторона призвала, чтобы "доступ представителя посольства России к Ерофееву и Александрову был обеспечен в кратчайшие сроки".

Отметим, что задержанные имеют право на адвоката и встречу с консулом. Однако российские дипломаты не спешат встречаться с военными. 22 мая российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев выразили возмущение тем, что их до сих пор не навестил представитель российского посольства.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.