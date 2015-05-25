В СБУ пообещали расследовать каждое сообщение о пытках в отчете Amnesty International

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко во время встречи с исполнительным директором международной правозащитной организации Amnesty International в Украине Татьяной Мазур сегодня в Киеве, сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

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По словам Лубкивского, встреча состоялась по инициативе председателя СБУ, в частности, с целью обсуждения опубликованного организацией отчета о ситуации с соблюдением прав человека на востоке Украины.

Поблагодарив Наливайченко за «мгновенную реакцию на отчет и исследование», Мазур высказалась за тесное взаимодействие между Amnesty International и СБУ в вопросах недопущения нарушения прав человека в зоне АТО.

В свою очередь, как отметил Лубкивский, Наливайченко подчеркнул, что СБУ высоко ценит работу Amnesty International, направленную на предупреждение и пресечение грубых нарушений прав человека, а также оказание помощи тем, чьи права уже были нарушены.

По словам Наливайченко, СБУ готова предоставить этой международной правозащитной организации все имеющиеся в СБУ материалы о преступлениях против человечности, нарушениях прав человека, в частности, пытках и издевательствах в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей со стороны террористов и граждан РФ, в том числе российских военнослужащих. С другой стороны, СБУ готова совместно с военной прокуратурой провести надлежащее расследование по каждому упомянутому в отчете Amnesty International случаю нарушения прав человека со стороны сил АТО с целью выяснения всех обстоятельств и установления истины.

Для этого Наливайченко попросил Мазур передать в СБУ заявление организации о выявленных нарушениях для проведения тщательной проверки.

«Каждая жалоба будет внимательно изучена, каждый подтвержденный случай ограничения или нарушения прав человека, в частности со стороны работников СБУ, будет расследован, а виновные привлечены к ответственности», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в своем докладе Amnesty International заявила, что обе стороны конфликта на Донбассе жестоко обращаются с пленными.

«Заключенных с обеих сторон подвергали избиениям и имитациям казней. Мы также задокументировали внесудебные казни людей, которых удерживали сепаратистские группы», - отмечается в докладе.

В Amnesty International считают, что как «прокиевские», так и «сепаратистские силы» должны положить конец этим преступлениям и убедиться, что все бойцы под их контролем знают о последствиях нарушений в отношении пленных во время конфликта, которые предусмотрены международным правом.

СБУ в ответ предложила Amnesty International провести встречу по поводу отчета о пытках пленных.