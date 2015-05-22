Порошенко: Швеция является одним из сильнейших адвокатов Украины в ЕС

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в рамках рабочего визита в Ригу.

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Глава государства поблагодарил Швецию за поддержку Украины, в том числе – продемонстрированную Левеном во время пленарного заседания на сегодняшнем саммите. Порошенко отметил, что Восточное партнерство является инициативой, в том числе и Швеции, и эта страна всегда активно отстаивала евроинтеграцию Украины.

В свою очередь, Стефан Левен заверил, что Швеция и в дальнейшем будет поддерживать Украину, поскольку это касается международных принципов и европейских ценностей, закрепленных в Хельсинкском заключительном акте. Он также обратил внимание, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является одной из наиболее амбициозных и сильных среди стран Восточного партнерства, и поэтому важно его имплементировать.

Петр Порошенко призвал Швецию в дальнейшем способствовать и поддерживать Украину в вопросе введения безвизового режима ЕС для украинцев.

Собеседники также обсудили ситуацию на Донбассе, выполнение Минских договоренностей, вопросы международной миротворческой миссии и усиления миссии ОБСЕ, гуманитарную ситуацию и пути преодоления проблем вынужденных переселенцев.

Президент поблагодарил Швецию за последовательную финансовую помощь в поддержке проектов по энергоэффективности и охране окружающей среды, гуманитарной помощи, отмечается в сообщении.