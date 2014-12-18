Премьер Швеции: ЕС должен быть непреклонным относительно санкций против России

Евросоюз должен быть непреклонным в отношении санкций, введенных против России за ее действия в отношении Украины, пока она не продемонстрирует изменений. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен перед саммитом ЕС в Брюсселе в четверг, 18 декабря, передает Радио Свобода.

«Это может быть очень тревожной ситуацией, если российская экономика находится в таком плохом состоянии. Но мы должны быть твердыми в отношении санкций, потому что Россия должна продемонстрировать, что ситуация уже другая. Мы должны оставаться едиными в ЕС», - говорит Левин.

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Саммит ЕС, который проходит 18-19 декабря, должен рассмотреть как одни из главных тем положение в Украине и экономический кризис в России, но санкции против Москвы не должны быть ослаблены.

Запад ввел ряд санкций против России за аннексию Крыма и ее роль в дестабилизации ситуации на континентальной части Украины.