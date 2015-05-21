В Черновцах около 3 тысяч человек в вышиванках сформировали "живой" тризуб

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы флешмоба, около трех тысяч молодых людей, одетых в вышиванки, сформировали малый герб Украины – тризуб.

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Молодые люди, которые приняли участие в акции, также танцевали и выкрикивали патриотические лозунги.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля депутаты Черновицкого городского совета приняли обращение к президенту Украины Петру Порошенко и всем территориальным общинам с просьбой ввести в стране национальный День вышиванки. Инициатор обращения, активистка Леся Воронюк предложила ввести День вышиванки каждый третий четверг мая.

Справка УНИАН. Неформально День вышиванки начали студенты исторического факультета Черновицкого национального университета в 2008 году. С того времени ежегодно в мае праздник отмечается в Черновцах. В 2011 году в городе был установлен рекорд Украины: на центральной площади областного центра одновременно собрались 4 тыс. 189 человек, одетые в вышиванки.