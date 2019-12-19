Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира (фоторепортаж)

Гарант и скауты обменялись подарками.

Сегодня, 19 декабря, дети из Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины передали президенту Владимиру Зеленскому Вифлеемский огонь мира.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Дети отметили, что традиция передавать Вифлеемский огонь мира у скаутов существует уже 33 года, а в Украину этот символ согласия, добра и благополучия привозят ко Дню Святого Николая уже более десятка лет.

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"Для меня большая честь получить Свет мира. Вы правильно сказали – нам очень нужен мир. Я думаю, что тепло от этого огня самое главное, оно может согревать украинцев, прежде всего, наших военных, которые защищают границы независимой Украины", – подчеркнул Зеленский.

Всех детей гарант поздравил с праздником - Днем святого Николая.

Скауты спели Зеленскому песню и вручили ему каталог добрых дел, в ответ получив памятные подарки от президента. \

Как сообщалось ранее, 15 декабря в Украину прибыл Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину. Официальная церемония передачи состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре.

А во вторник, 17 декабря, Вифлеемский огонь занесли в зал Верховной Рады Украины.