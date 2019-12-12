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Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

20:30, 12 декабря 2019
Политика
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Владимир Ельченко / REUTERS

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

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В настоящее время Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

До него эту должность занимал Валерий Чалый. Он, а также 10 других послов, были уволены указом президента 19 июля этого года.

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Теги: #посол Украины в США#Владимир Ельченко