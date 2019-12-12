Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ
20:30, 12 декабря 2019Политика
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В настоящее время Владимир Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН.
Владимир Ельченко / REUTERS
Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.
Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
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В настоящее время Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.
Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
До него эту должность занимал Валерий Чалый. Он, а также 10 других послов, были уволены указом президента 19 июля этого года.
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