Вашингтон согласился на назначение Ельченко послом Украины в США - СМИ

В настоящее время Владимир Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН.

Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

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В настоящее время Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

До него эту должность занимал Валерий Чалый. Он, а также 10 других послов, были уволены указом президента 19 июля этого года.