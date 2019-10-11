СМИ назвали имя нового посла Украины в США

Дипломат Олег Шамшур отказался от этой должности.

Новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. До него эту должность занимал Валерий Чалый.

"Друзья, как нам только что сообщили источники, знакомые с ситуацией и которым мы доверяем, новым послом Украины в США станет постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко", – сообщили журналисты телеграмм-канала Newsroom.

Соответствующий указ о назначении посла должен издать президент Украины Владимир Зеленский. По мнению журналистов, глава государства с этим не будет тянуть.

А вместо Ельченко постоянным представителем Украины в ООН может стать известный дипломат Сергей Кислица.

Накануне во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил о том, что посол Украины в Соединенных Штатах Америки уже выбран и будет назначен в ближайшее время.