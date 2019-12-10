Зеленский запостил фото из самолета: "возвращаемся домой"

Накануне состоялся первый за три года нормандский саммит.

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после участия в нормандском саммите.

В своем Facebook глава государства запостил фото с самолета.

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«Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям», – написал он.

Напомним, накануне состоялся первый за три года нормандский саммит. Лидеры стран «нормандского формата» поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств в дополнительных трех точках, оно должно состояться до конца марта 2020 года. Также были достигнуты новые договоренности об обмене пленными.

Следующий саммит в "нормандском формате", на котором встретятся лидеры Украины, Германии, Франции и России, состоится в Берлине.