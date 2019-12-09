Аваков в Париже: "зрады" нет - Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран "нормандской четверки" очень жестко и правильно держит позицию.
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Об этом Аваков сказал журналистам в Елисейском дворце в Париже, где проходит саммит лидеров "нормандской четверки".
Министр отметил, что саммит лидеров "нормандской четверки" проходит в хорошей рабочей атмосфере.
"Президент Зеленский молодец. Очень жестко и правильно держит позицию. Вот, зрады нет", - сказал Аваков и добавил, что переговоры продолжаются.
"Я говорю: пока что идет все очень правильно с государственнической позиции", - подчеркнул министр.