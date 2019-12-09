Аваков в Париже: "зрады" нет - Зеленский молодец, очень жестко и правильно держит позицию

Глава МВД отметил, что президент Украины придерживается "государственнической позиции".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров стран "нормандской четверки" очень жестко и правильно держит позицию.

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Об этом Аваков сказал журналистам в Елисейском дворце в Париже, где проходит саммит лидеров "нормандской четверки".

Министр отметил, что саммит лидеров "нормандской четверки" проходит в хорошей рабочей атмосфере.

"Президент Зеленский молодец. Очень жестко и правильно держит позицию. Вот, зрады нет", - сказал Аваков и добавил, что переговоры продолжаются.

"Я говорю: пока что идет все очень правильно с государственнической позиции", - подчеркнул министр.