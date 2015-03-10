Россия продолжает направлять тяжелое вооружение на Донбасс - Нуланд

Как сообщает Радио Свобода, об этом Нуланд сказала во время слушаний в комиссии по иностранным делам Сената США.

«Только в течение последних нескольких дней мы можем подтвердить направление российских танков, бронированных машин, тяжелой артиллерии и ракетных установок через границу сепаратистам на востоке Украины», – сказала помощник госсекретаря США.

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Украина и Запад обвиняют РФ в направлении вооружения и военных на Донбасс для поддержки террористов. Кремль эти обвинения отвергает.

Минские договоренности от 12 февраля предусматривают прекращение огня на Донбассе от 15 февраля, а также отвод тяжелого вооружения от линии разграничения на Донбассе.

В штабе АТО заявляют, что Украина осуществила четыре этапа отвода тяжелого вооружения, однако полностью не будет отводить технику от линии столкновения, пока не получит подтверждения отвода вооружений террористами.

Боевики заверяют, что завершили отвод тяжелого вооружения от линии столкновения, а украинские военные это отрицают, заявляя, что враг перегруппировывает силы.