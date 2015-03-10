США консультируются с Евросоюзом об усилении санкций против России - Нуланд

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз проводят совместные консультации относительно усиления санкций против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время сенатских слушаний в комитете по иностранным делам Сената во вторник.

"Мы уже начали консультации с нашими европейскими партнерами относительно продолжения политики давления путем принятия санкций, если Россия продолжит разжигать огонь на востоке и в других частях Украины, и если имплементация Минских соглашений потерпит неудачу, или больше территории будет захвачено, как мы это видели в ситуации с Дебальцево", - сказала Нуланд.

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Также помощник госсекретаря отметила, что обязательства России в соответствии с Минскими соглашениями являются четкими, и выбор остается за ней. Нуланд напомнила, что США будут оценивать Россию по предпринятым действиям, а не по словам. "Соединенные Штаты начнут ослаблять санкции против России только тогда, когда Минские соглашения будут полностью имплементированы", - отметила она.

В этой связи представитель Госдепартамента объяснила, что США ожидают увидеть в ближайшей перспективе полное прекращение огня во всех частях восточной Украины, полный неограниченный доступ для наблюдателей ОБСЕ на территорию конфликта, в том числе на подконтрольные сепаратистам территории, а также полный отвод тяжелого вооружения как со стороны Украины, так и России и сепаратистов, и под наблюдением и контролем выполнения этого процесса под эгидой ОБСЕ.