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В РФ выступили против расширения "нормандского формата"

09:20, 09 декабря 2019
Политика
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Сегодня в Париже пройдет "нормандская встреча" / фото УНИАН

Об этом заявил замминистра Александр Грушко, передает "ТАСС".

По словам российского чиновника урегулирование ситуации на Донбассе зависит только от выполнения ранее принятых решений.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление замгоссекретаря США Дэвид Хейл о расширении "нормандского формата".

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"Не надо искать альтернативу, - подчеркнул Грушко. И добавил, что на Донбассе следует завершить разведение сил и ввести в действие "формулу Штайнмайера".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже пройдет встреча "нормандской четверки". До этого глава МИД Вадим Пристайко назвал главную "красную линию" Украины на ней.

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Теги: #МИД России#переговоры#нормандский формат