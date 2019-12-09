В РФ выступили против расширения "нормандского формата"

Замглавы МИД заявил, что искать альтернативу - не нужно.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возможность расширения "нормандского формата", выступив против этого.

Об этом заявил замминистра Александр Грушко, передает "ТАСС".

По словам российского чиновника урегулирование ситуации на Донбассе зависит только от выполнения ранее принятых решений.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление замгоссекретаря США Дэвид Хейл о расширении "нормандского формата".

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"Не надо искать альтернативу, - подчеркнул Грушко. И добавил, что на Донбассе следует завершить разведение сил и ввести в действие "формулу Штайнмайера".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже пройдет встреча "нормандской четверки". До этого глава МИД Вадим Пристайко назвал главную "красную линию" Украины на ней.