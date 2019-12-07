Украина заключила контракты на более 85% военной помощи США - Минобороны

Заместитель Министра обороны Украины отметила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оборудования, означает, что Украина ее уже точно получит.

За текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов, более чем 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, передает Громадське.

"На сегодняшний день помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактована более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США - до апреля", - сказала она.

Фролова уточнила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оснащения, означает, что Украина его уже точно получит.

"Почему я говорю именно о контрактации - потому что если мы говорим о технике и оборудования, мы понимаем, что это несколько лет производства. То есть это не значит, что мы ее прямо сейчас получим. Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата (от США - ред.) за них пойдет уже сейчас", - пояснила она.

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Напомним, замораживание военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа - его обвиняют в том, что он требовал от властей Украины начать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента на будущих выборах, а в обмен на это разморозил бы помощь. В итоге после скандала Белый дом разморозил помощь.

Как отмечает Фролова, "на операционном уровне ни одной заморозки не было".

"Была дискуссия по поводу верхнего политического руководства, но все операционные процессы осуществлялись, поскольку официальной команды стоп либо не стоп не было, мы ее не почувствовали. Нас абсолютно заверили на уровне Сената, на уровне Конгресса, на уровне Министерства обороны, это технические внутренние вопросы, которыми мы занимаемся, но это не значит, что мы останавливаем помощь", - рассказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство США планирует выплатить Украине до конца 2019 года всю военную помощь, которая осталась невыплаченной.