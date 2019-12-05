Суд избрал меру пресечения охраннику Ляшко за драку с Герусом

Ранее аналогичную меру пресечения избрали и самому экс-нардепу.

Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения для охранника экс-нардепа Олега Ляшко за недавнюю драку с действующим депутатом Андреем Герусом.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что подозреваемого отпустили на поруки, однако возложили на него ряд обязательств. В частности, прибывать по требованию следователя, прокурора или суда; уведомлять об изменении места жительства, а также воздержаться от общения с пострадавшим или свидетелем по делу.

Полный текст определения будет оглашен 6 декабря.

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Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с действующим нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

По словам Ляшко, Герус якобы лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии. Позже полиция открыла уголовное производство из-за драки. 18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении, позже суд отпустил его на поруки двух действующих нардепов.