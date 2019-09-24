Сенцов считает, что аннексия Крыма была неизбежной

Освобожденный из российского плена украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов считает, что в начале 2014 года Россия смогла оккупировать полуостров, воспользовавшись положением Украины, поскольку в то время государственные институты были очень слабы.

В 2014 году предотвратить аннексию Крыма было невозможно.

Такое мнение высказал освобожденный из российского плена украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов в интервью изданию Крым.Реалии.

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«В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов», – сказал Сенцов.

По его мнению, украинские силовики не были готовы защищать полуостров.

«Армия была практически развалена. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия. Армии у нас не было в тот момент никакой. Силовые подразделения – СБУ, МВД – тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, потому что до этого они боролись против этих людей», – пояснил режиссер.

Сенцов считает, что Россия воспользовалась положением Украинского государства.

«Поэтому момент был выбран, когда Украина как государство было максимально слабо за свою историю, тогда был нанесен удар - и все. Тогда получилось. А сделать что-то… можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что что бы мы ни сделали – не получилось бы», – добавил он.