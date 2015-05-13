МВД сотрудничает с ФБР в рамках расследования дела Фирташа - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Деятельность менеджеров этой компании привела к тому, что Украина недополучила или получила прямые убытки на сумму 5,7 млрд (грн). Исходя из этого было открыто уголовное производство, которое находится в производстве Министерства внутренних дел - Главного следственного управления. И в рамках этого производства было арестовано полмиллиарда кубометров газа, который принадлежит компании Ostchem, для обеспечения интересов государства", - сказал Аваков.

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По словам министра, это первый шаг для обеспечения интересов государства, но не последний.

"Вместе с этим, согласно нашим контактам, мы создали рабочую группу и работаем вместе с сотрудниками ФБР уже несколько дней, обмениваясь материалами по этому ряду эпизодов в отношении этих расследований, и считаю, что это будет полезно как для правосудия Украины, так и для американского правосудия, которое имеет претензии к господину Фирташу", - рассказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева по ходатайству Главного следственного управления МВД наложил арест почти на 500 млн кубометров газа группы компаний Ostchem, которые принадлежат Фирташу и хранятся в специальных хранилищах ПАО "Укртрансгаз".

Также суд обязал должностных лиц "Укртрансгаза" принять на ответственное хранение вышеуказанный газ и запретить любое распоряжение им, в том числе продажу и передачу.

ГСУ МВД осуществляет досудебное расследование, начатое по факту хищения государственного имущества должностными лицами "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением.

В результате преступных действий должностных лиц государство недополучило средств в размере 5,7 млрд грн.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в особо крупных размерах или организованной группой).