Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей" – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Таллинне.
«Украина и Эстония, как важные игроки Балто-Черноморского региона, заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив в экономике, инфраструктуре, окружающей среде. Во время сегодняшних переговоров мы отдельно обсудили реализацию «Инициативы трех морей», а главное - предметную заинтересованность Украины присоединиться к ней», - сказал Зеленский.
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Глава Украинского государства также подчеркнул, что подписанное совместное заявление президентов Украины и Эстонии фиксирует согласованные позиции и приоритеты партнерства и является хорошей основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран.
Кроме того, Зеленский отметил важность возобновления работы совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству после почти шестилетнего перерыва.
«Кроме того, Украина углубит секторальное сотрудничество с ЕС, в частности, в сферах цифровой экономики, энергетики, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел», - подчеркнул Зеленский.
Со своей стороны, Кальюлайд отметила, что эстонские предприниматели готовы инвестировать в Украину. По ее словам, украинский рынок большой, а его масштабы - необъятные.
«Мы верим, что у Украины есть потенциал быть двигателем экономики в регионе. Но предпосылкой этого является то, что инвесторы должны быть уверены, что их инвестиции защищены. Я знаю, что Украина, правительство и учреждения делают в этом направлении конкретные шаги. Но для международных экономических общин сильным сигналом является то, что конкретные казусы будут решены», - отметила президент Эстонии.
Справка УНИАН. Инициатива Триморья охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.