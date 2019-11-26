Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей" – Зеленский

По словам президента, Украина также углубит сотрудничество с ЕС в сфере цифровой экономики, энергетики, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в присоединении к "Инициативе трех морей".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд пресс-конференции в Таллинне.

«Украина и Эстония, как важные игроки Балто-Черноморского региона, заинтересованы в реализации совместных проектов и инициатив в экономике, инфраструктуре, окружающей среде. Во время сегодняшних переговоров мы отдельно обсудили реализацию «Инициативы трех морей», а главное - предметную заинтересованность Украины присоединиться к ней», - сказал Зеленский.

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Глава Украинского государства также подчеркнул, что подписанное совместное заявление президентов Украины и Эстонии фиксирует согласованные позиции и приоритеты партнерства и является хорошей основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран.

Кроме того, Зеленский отметил важность возобновления работы совместной межправительственной украинско-эстонской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству после почти шестилетнего перерыва.

«Кроме того, Украина углубит секторальное сотрудничество с ЕС, в частности, в сферах цифровой экономики, энергетики, таможенного сотрудничества, юстиции и внутренних дел», - подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны, Кальюлайд отметила, что эстонские предприниматели готовы инвестировать в Украину. По ее словам, украинский рынок большой, а его масштабы - необъятные.

«Мы верим, что у Украины есть потенциал быть двигателем экономики в регионе. Но предпосылкой этого является то, что инвесторы должны быть уверены, что их инвестиции защищены. Я знаю, что Украина, правительство и учреждения делают в этом направлении конкретные шаги. Но для международных экономических общин сильным сигналом является то, что конкретные казусы будут решены», - отметила президент Эстонии.

Справка УНИАН. Инициатива Триморья охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.