Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным по телефону

По словам Владимира Зеленского, российская сторона должна вернуть все, что было на украинском катерах, «можно и больше».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались вопросы возвращения оборудования, которое было на украинских военных катерах, и заключения нового договора на транспортировку российского газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совместной с президентом Эстонии Керсти Кальюлайдс пресс-конференции в Таллинне.

«По поводу вчерашнего разговора по телефону с президентом РФ. Мы рады, что к нам вернулись наши корабли. Сначала вернулись политзаключенные и моряки, на прошлой неделе вернулись наши военные катера. Мы обсудили вопросы, что нет всего технического оборудования, что было, мы обсудили с президентом (РФ - УНИАН), чтобы российская сторона вернула все, что было до этого. Можно и больше... хотя бы наше», - заявил он.

Также, по словам президента, поднимался вопрос заключения нового договора на транспортировку российского газа через Украину.

«Мы обсуждали вопрос о том, что заканчивается год, и нам всем нужно договориться о подписании нового долгосрочного транзитного газового договора. Для нас это является приоритетом, не только для Украины. Это энергетическая безопасность для всей Европы», - добавил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, РФ вернула Украине захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские суда, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы». Также он отметил, что на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Суда планируют отремонтировать в течение трех месяцев.

21 ноября Зеленский заявил, что на возвращенных кораблях нет части оборудования и вооружения, и Украина обратится к РФ, чтобы они вернули все, что там было.

25 ноября президенты Украины и РФ провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, во время телефонного разговора Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, что было на судах. Также стороны обсудили вопросы газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.