В полиции прокомментировали драку Ляшко и Геруса (видео)

В полиции не назвали квалификации дела, отметив, что сообщат позже.

Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом.

Об этом заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передает "Украинская правда".

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"Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство", - отметил он.

Жукович не назвал квалификации дела, отметив, что сообщит позже.

Вместе с тем он уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Как сообщал УНИАН, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя". Инцидент записывали на видео.