Чубаров: "Власть" Крыма использует праздник Хыдырлез для разделения крымских татар

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем обращении к крымчанам, распространенном в воскресенье, 26 апреля, сообщает Крым.Реалии.

«Для разделения нашего народа, для отдаления нас от борьбы, для того чтобы скрыть все совершенные и пока еще не совершенные преступления от всего мира, крымские оккупанты объявили проведение Хъыдырлеза 3 мая и готовятся к этому. Смысл этой хитрости все вы хорошо понимаете. К сожалению, в своих преступлениях оккупанты используют похожих на себя людей из числа наших соотечественников», - отметил Чубаров.

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По словам лидера Меджлиса, крымчанам необходимо не дать тем, кто оккупировал Крым, «возможность втянуть их в эти грязные игры».

«Все мы должны открыто ответить на вопрос: когда молодые крымские татары исчезают и некоторых из них находят убитыми, когда нашему лидеру Мустафе Джемилеву, главе Меджлиса, нашим соратникам Исмету Юкселю, Синаверу Кадырову запрещено жить на родине, когда Ахтем Чийгоз и Али Асанов под арестом, когда телеканал АТР и другие национальные медиа закрыты, когда наши предприниматели каждый день находятся под давлением, а сотни людей судят и вызывают на допросы, можно ли присоединяться к празднованию Хъыдырлеза, организованного этими преступниками?», - подчеркнул он.

Чубаров, обращаясь к крымчанам, напомнил, что тяжелые времена обязательно пройдут», и призвал их быть более терпеливыми и внимательными друг к другу.

Также он напомнил о необходимости прививать молодежи национальные чувства и патриотизм, сохранить единство и достоинство крымскотатарского народа.