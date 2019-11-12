Рада сегодня рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Луценко (прямая трансляция)

Депутаты также рассмотрят изменения в закон о рынке электроэнергии.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.

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Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня депутаты планируют, в частности, рассмотреть вопрос об изменениях в составе совета Национального банка Украины.

Среди вопросов, которые предполагается рассмотреть в первом чтении, - законопроект об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад АР Крым, областей, а также законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии.

Также предлагается включить в повестку дня и принять решение в отношении двух законопроектов по добыче янтаря.

Среди вопросов, которые депутаты сегодня рассмотрят во втором чтении, - изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за фальсификацию лекарств.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его жена написала заявление о прекращении депутатских полномочий из-за проблем с сердцем.