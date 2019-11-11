Новый советник Трампа надеется, что Украина помирится с РФ (видео)

Советник отметил, что военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, не продлится вечно.

Соединенные Штаты надеются на мир между Украиной и Россией, и военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, не продлится вечно.

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Об этом в интервью CBS News заявил советник по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен, передает ТСН.

"Надеюсь, что Россия и Украина могут ужиться, и между ними может быть какой-то мирный договор и соглашение. Поэтому я не могу обещать, что Соединенные Штаты будут делать это вечно [оказать помощь]. Но сейчас мы настроены это делать", – сказа он.

О'Брайен отметил, что администрация Трампа стала первой в Вашингтоне, которая направила летальную военную помощь Украине.

"Я думаю, чтоэто очень важно. И я думаю, это то, о чем забывают с этим тарарам с телефонным звонком [между Трампом и Зеленским]", – сказал советник.