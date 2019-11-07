Зеленский назвал основные темы будущей "нормандской" встречи

Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, уверяет президент.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы необходимо будет обсудить на встрече лидеров стран "нормандского формата".

Об этом глава государства сказал в видео, размещенном на его странице в Youtube.

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Президент отметил, что "нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращению наших территорий". "И обязательно, главное - возвращение наших пленных", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что "условия нормандской встречи - это разведение войск в Станице Луганской, разведение войск в Золотом, а именно в Катериновке, потому что Золотых - пять". "Четыре Золотых мы контролируем как украинская армия, как украинская власть. А Золотое-5 - там находятся боевики. То есть, именно разведения в Катериновке имеется в виду и разведение в Петровском. Мы развели войска в Станице Луганской и даже, вы видите, что мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетонный, будет фундаментальный мост построено в Станице Луганской. И там КПВВ, там свет, там Швейцария", - сказал глава государства.

В то же время он добавил: "А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или поселках, или местах будет разведение, какой формат дальше обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть для местных выборов - все эти вопросы надо друг другу задавать и решать на нормандской встрече. Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить: вот такие есть решения. Давайте их обсудим эти решения. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень сенситивная".