Зеленский назвал основные темы будущей "нормандской" встречи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы необходимо будет обсудить на встрече лидеров стран "нормандского формата".
Об этом глава государства сказал в видео, размещенном на его странице в Youtube.
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Президент отметил, что "нормандский формат направлен на то, чтобы обновить диалог, который может нас приблизить к полному прекращению войны и возвращению наших территорий". "И обязательно, главное - возвращение наших пленных", - подчеркнул он.
Зеленский отметил, что "условия нормандской встречи - это разведение войск в Станице Луганской, разведение войск в Золотом, а именно в Катериновке, потому что Золотых - пять". "Четыре Золотых мы контролируем как украинская армия, как украинская власть. А Золотое-5 - там находятся боевики. То есть, именно разведения в Катериновке имеется в виду и разведение в Петровском. Мы развели войска в Станице Луганской и даже, вы видите, что мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетонный, будет фундаментальный мост построено в Станице Луганской. И там КПВВ, там свет, там Швейцария", - сказал глава государства.
В то же время он добавил: "А какой дальше план действий, как дальше будет и в каких городах или поселках, или местах будет разведение, какой формат дальше обмена наших людей будет, в какие сроки, какой формат может быть для местных выборов - все эти вопросы надо друг другу задавать и решать на нормандской встрече. Но проговаривать это, а потом уже приходить к нашему обществу и говорить: вот такие есть решения. Давайте их обсудим эти решения. Никаких секретов от общества по этому поводу не будет, потому что эта тема очень сенситивная".