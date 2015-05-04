Суд в России 6 мая рассмотрит жалобу на отказ отпустить Савченко на сессию ПАСЕ

Басманный райсуд Москвы 6 мая рассмотрит жалобу защиты народного депутата Украины Надежды Савченко, заключенной в России, на отказ следствия отпустить ее на сессию ПАСЕ.

Об этом сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин в Twitter.

«6 мая в Басманном суде состоится процесс по жалобе защиты Савченко на отказ следствия отпустить ее, как делегата ПАСЕ, на сессию организации», - написал он.

6 мая в Басманном суде состоится процесс по жалобе Савченко защиты на отказ следствия отпустить ее, как делегата ПАСЕ на сессию организации — Mark Feygin (@mark_feygin) May 3, 2015

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

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24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию с призывом к РФ освободить народного депутата, члена Постоянной делегации Украины в ПАСЕ Савченко.