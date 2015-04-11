ФСБ подключилась к дискредитации конгресса крымских татар - Чубаров

Об этом в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"К попыткам дискредитации предстоящего Всемирного конгресса крымских татар спешно подключились ФСБ и иные спецорганы РФ. При этом наиболее бредовые утверждения в стиле Геббельса поручено озвучивать отщепенцам, трущимся постоянно о сапоги оккупантов… Отсюда и их рвение, ибо в любой момент может последовать пинок от хозяев, недовольных рвением своих шавок", – отметил он.

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Чубаров также сообщил, что проведение Всемирного конгресса крымских татар обрушило "последние надежды оккупантов и их малочисленных марионеток из числа соотечественников использовать многомиллионную крымскотатарскую диаспору в целях прикрытия преступлений, совершенных и совершаемых в Крыму".