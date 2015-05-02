Кихтенко: вместо демилитаризации следует усилить оборону Широкино

Об этом он сообщил 1 мая в ходе пресс-конференции в Мариуполе, передает Hromadske.TV.

"Надо вопрос Широкино оставить, на сегодняшний день, в том виде, как оно есть. Следует усилить оборону и группировки подразделений, которые находятся там", - отметил Кихтенко.

Он также пообещал обговорить данный вопрос с военным руководством.

Читайте такжеОБСЕ: демилитаризация Широкино не имеет ничего общего со сдачей территории

Ранее представители Украины и России в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе согласились о необходимости демилитаризации Широкино.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные смогут отойти от Широкино в том случае, если в нем будет постоянно действовать пункт наблюдателей ОБСЕ, а село возьмет под контроль милиция.