В НАТО прокомментировали разблокирование Венгрией заявления по Украине

Генсек НАТО не уточнил, как удалось уговорить венгров разблокировать заявление.

Позиция Венгрии в отношении украинского языкового закона не должна препятствовать сотрудничеству альянса с Украиной.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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"Значит – да, вопрос прав меньшинств остается, и это серьезная вещь, но она не должна заслонять все остальное, что мы делаем вместе с Украиной, и в отношении чего есть согласие всех 29 союзников", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что совместное заявление НАТО относительно Украины согласовано всеми странами-членами организации. В заявлении, в частности, говорится о призыве к России отозвать свои войска и вооружения с Донбасса.

Столтенберг не уточнил, как удалось уговорить венгров разблокировать заявление.

"Я не буду раскрывать детали процесса. Главное, что у нас есть замечательное сильное заявление с четкой поддержкой Украины, и политической, и практической, которое однозначно осуждает действия России против Украины", - сказал генсек.

Как сообщал УНИАН, 31 октября венгерское правительство в последние минуты разблокировало заявление стран-членов НАТО по Украине, поскольку альянс учел предложения Венгрии.

30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО в отношении Украины. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, что декларация НАТО относительно Украины приостановлена Венгрией до внесения туда гарантий венгерскому меньшинству.